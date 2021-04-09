Biga'da Başkan Sert güven tazeledi
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Biga'da Başkan Sert güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Biga'da Başkan Sert güven tazeledi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Sebze Meyve Gıda Pazarcıları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanlığına ikinci kez Hüseyin Sert seçildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Sebze Meyve Gıda Pazarcıları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanlığına ikinci kez Hüseyin Sert seçildi.

Biga Atatürk Kültür Merkezinde yapılan 7. Olağan Genel Kurul Toplantısında, divan başkanlığını Ahmet Karadal, yardımcılığını Fahri Tekin, katip üyeliğini ise İsmail Kömürcü yaptı. Genel Sekreter Hülya Tatlı Tuncel'in faaliyet raporlarını okumasının ardından, 2021-2022 tahmini bütçesi ele alındı. Denetleme raporlarından sonra Başkan Sert dernekle ilgili yapılan çalışmaları anlattı. Daha sonra 190 üyesi bulunan derneğin 53 üyesinin oy birliği ile Biga Sebze Meyve Gıda Pazarcıları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanlığına ikinci kez Hüseyin Sert seçildi. Sert'in yönetim kurulu ise Erhan Can, Erdoğan Tekin, Ayhan Taşkıran ve İsmail Çayırlı 'dan oluştu. - ÇANAKKALE

Biga'da Başkan Sert güven tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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