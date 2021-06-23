Biga'da aniden çıkan fırtına çatı uçurdu
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Biga'da aniden çıkan fırtına çatı uçurdu

İhlas Haber Ajansı / Toprak Akkaya - Haberler | 3. Sayfa

- Biga'da aniden çıkan fırtına çatı uçurdu Çanakkale'nin Biga ilçesinde aniden çıkan fırtına nedeniyle 4 katlı bir apartmanın çatısı uçtu.

- Biga'da aniden çıkan fırtına çatı uçurdu

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde aniden çıkan fırtına nedeniyle 4 katlı bir apartmanın çatısı uçtu.

Olay bugün 16.45 sıralarında Çanakkale'nin Biga ilçesi Şirintepe Mahallesi Bahar sokak üzerinde meydana geldi. Aniden çıkan fırtına nedeniyle 4 katlı bir binanın çatısı uçtu. Çatı, park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü.

Mahalle sakinleri durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Ekipler bölgeye gelerek temizleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Öte yandan, Sanayi Sitesi içerisinde bulunan park halindeki otomobilin üzerine de elektrik direği düşerken, bazı bölgelerde de fırtına ağaçların dallarını kırdı.

Biga'da aniden çıkan fırtına çatı uçurdu
Biga'da aniden çıkan fırtına çatı uçurdu
Biga'da aniden çıkan fırtına çatı uçurdu
Biga'da aniden çıkan fırtına çatı uçurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Toprak Akkaya

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