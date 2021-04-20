Biga Belediyesi'nde memurun yüzü gülüyor
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Biga Belediyesi'nde memurun yüzü gülüyor

Biga Belediyesi'nde memurun yüzü gülüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Biga Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında yenilenen Sosyal Denge Sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı.

Biga Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında yenilenen Sosyal Denge Sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı.

Biga Belediyesi'nde gerçekleşen imza törenine Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ile Bem-Bir-Sen Çanakkale İl Başkanı Fikret Deniz ve beraberindeki heyet katıldı. Başkan Erdoğan, imzalanan sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.

Biga Belediyesi'nin başarılı çalışmalarının ardında personelinin olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Memuruyla, işçisiyle birlik ve beraberliği güçlü olan bir aile olarak kıymetli hemşehrilerimize hizmet vermenin gururunu yaşarken aynı zamanda personelimizin yüzünün gülmesini hedefliyoruz. Bu kapsamda memur arkadaşlarımız için bugün burada hep birlikte Sosyal Denge Sözleşmesi'ne imza attık. SDS'de yüzde 50 artış sağladığımız çalışanlarımıza inşallah daha önemli paylar düşmesi için elimizden geleni yapacağız. İmkanlar dahilinde her zaman çalışanlarımıza en iyi sosyal hakları sağlamanın çabası içindeyiz. Kanunları bize verdiği yetki çerçevesinde memur ve sözleşmeli memurlarımızın geniş sosyal haklara kavuşması için imkanlarımız nispetinde imzaladığımız Sosyal Denge Sözleşmesi'nin tüm memurlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

İmza töreninin ardından Bem-Bir-Sen Çanakkale İl Başkanı Fikret Deniz çalışmalarına verdiği destekten dolayı Başkan Erdoğan'a plaket takdim etti. - ÇANAKKALE

Biga Belediyesi'nde memurun yüzü gülüyor
Biga Belediyesi'nde memurun yüzü gülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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