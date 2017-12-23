Biga Belediyesi ve meslek odalarının işbirliğiyle gerçekleştirilen "Biga Alışveriş Günleri" başladı.



Etkinliğin Çan Caddesi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde, Şenay Akay, Hasan Yalnızoğlu gibi mankenler, podyumda kıyafetleri sergiledi.



Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, törende yaptığı konuşmada, etkinliğin üçüncüsünü düzenlediklerini belirtti.



Etkinliğin verimli geçmesini dileyen Işık, "Birlikte çalışma azmini ve isteğini gösterdiğimiz etkinliklerimiz devam edecek. Bu akşamda Grup Kafes, DJ Ercan, Ezgiler Türkoğlu ve Mutlu Biga Orkestrası, konser verecek." dedi.