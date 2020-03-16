Big Kill Filmi

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Muhabeseci olan Jim, karısının ölümünün ardından Arizona’da yaşayan kardeşine katılmak için Batı’ya doğru yola koyulur. Jim, yolculuk sırasında tanıştığı Jake ve Travis adında iki silahlı adamla arkadaş olur. Big Kill adı ile anılan kasabaya geldiklerinde, düşündüklerinden bambaşka şeylerle karşı karşıya kalırlar. Onları bekleyen şey hayatta kalma mücadelesi ve hepsini sonsuza dek değiştirecek bir karar anı olur.

Yönetmen: Scott Martin

Senaryo: Scott Martin

Oyuncular: Jason Patric, Lou Diamond Phillips, Christoph Sanders, Scott Martin , Clint Hummel, K.C. Clyde, Stephanie Beran , Elizabeth McLaughlin, Danny Trejo, Michael Paré, Audrey Walters, Jermaine Washington, Dennis LaValle , David Manzanares, Sarah Minnich, Paul Blott, Richard Barela, Toby Bronson, Shawn Dunham, Stephen R. Estler, Clebert Garcia, David Hight, Bob Jesser, Anderson Kee, James LaPrelle, Riley Carson Lewis, Rip Lowe, Ted Maritz, Itzel Montelongo, Cord Newman

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Big Kill

Yapımcı Firma: CNS Prodüksiyon

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 126 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 15.05.2020



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Kaynak: InterSinema.com