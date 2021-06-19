Son dakika! Biden ve First Lady Jill Biden'ın köpeği Champ öldü
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Son dakika! Biden ve First Lady Jill Biden'ın köpeği Champ öldü

Son dakika! Biden ve First Lady Jill Biden'ın köpeği Champ öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika habere göre WASHINGTON (İHA) - ABD Başkanı Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden, 13 yıl önce sahiplendikleri Alman çoban köpeği Champ'ın hayatını kaybettiğini duyurarak, "Sevgili Alman çoban köpeğimiz Champ, evinde huzur içinde hayatını kaybetti, bugün kederliyiz" dedi.

WASHINGTON (İHA) - ABD Başkanı Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden, 13 yıl önce sahiplendikleri Alman çoban köpeği Champ'ın hayatını kaybettiğini duyurarak, "Sevgili Alman çoban köpeğimiz Champ, evinde huzur içinde hayatını kaybetti, bugün kederliyiz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden'ın 13 yıl önce sahiplendiği Alman çoban köpeği Champ hayatını kaybetti. Biden sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ailemiz sevgili dostu Champ'ı kaybetti, onu özleyeceğim" dedi. Yas tutan Biden ailesi, Beyaz Saray'dan da 13 yıllık dostlarına ortak veda mesajı yayımladı. Biden ve eşinin yayımladığı mesajda, "Sevgili Alman çoban köpeğimiz Champ, evinde huzur içinde hayatını kaybetti, bugün kederliyiz. Son 13 yılda ailemizin sadık dostuydu ve tüm Biden ailesi ona hayrandı" ifadeleri yer aldı.

Mesajda ayrıca, "Nerede olursak olalım, o yanımızdayken her şey bir anda daha iyi olurdu. Günün sonunda bir ateşin önünde ayakucumuza kıvrılmaktan, toplantılarda rahatlatıcı varlığı ile bize katılmaktan veya Beyaz Saray bahçesinde güneşlenmeyi çok severdi. En mutlu olduğu anlar ise golf toplarını ya da Delaware'deki evimizin arka bahçesinde koşan torunlarımızı yakalamaya çalıştığı zamanlardı. En mutlu anlarımızda, en acı günlerimizde, dile getirmediğimiz duygulara bile duyarlı şekilde yanımızdaydı. Tatlı, iyi çocuğumuzu seviyoruz ve onu her zaman özleyeceğiz" denildi.

Öte yandan Champ, Biden çiftinin sahiplendiği 2 Alman çoban köpeğinden biri. Çiftin 2018 yılında sahiplendiği diğer alman çoban köpeği Major ise daha önce Beyaz Saray çalışanlarını ısırması ile gündeme gelmişti. Major, Biden çiftinin Delaware'deki evine gönderilmişti.

(İHA)

Son dakika! Biden ve First Lady Jill Biden'ın köpeği Champ öldü
Son dakika! Biden ve First Lady Jill Biden'ın köpeği Champ öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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