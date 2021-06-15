Biden, İsrail ve Meksika için büyükelçi adaylarını açıkladı
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Biden, İsrail ve Meksika için büyükelçi adaylarını açıkladı

Biden, İsrail ve Meksika için büyükelçi adaylarını açıkladı
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, aralarında ABD'nin İsrail ve Meksika Büyükelçiliği ile NATO Daimi Temsilciliği için adaylarını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, aralarında ABD'nin İsrail ve Meksika Büyükelçiliği ile NATO Daimi Temsilciliği için adaylarını açıkladı.

Biden yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğine iş insanı Thomas Nides'ı aday gösterdi.

ABD'nin Mexico City Büyükelçiliği görevine eski İçişleri Bakanı Ken Salazar, NATO Daimi Temsilciliği görevine ise Dışişleri Bakanlığı Başdanışmanı Julianne Smith aday gösterildi.

Biden ayrıca, ABD'nin Gambiya, Gine, Sri Lanka, Paraguay ve Costa Rica Büyükelçiliği adaylarını da açıkladı.

Söz konusu isimlerin büyükelçi olarak atanması için Senatonun onayını alması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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