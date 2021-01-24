Biden'ın göreve başlamasından sonra Rusya ile ilk kriz: Navalny protestolarından ABD'yi sorumlu tuttular
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Biden'ın göreve başlamasından sonra Rusya ile ilk kriz: Navalny protestolarından ABD'yi sorumlu tuttular

24.01.2021 15:46 | Son Güncelleme: 24.01.2021 16:03

ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasının ardından Rusya ile ilk kriz yaşandı. Kremlin, Rusya'da gözaltına alınan muhalif Aleksey Navalny'nin serbest bırakılmasına yönelik protestolardan ABD'yi sorumlu tuttu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov, Rus haber ajansına verdiği röportajda Navalny destekçilerinin sokağa dökülmesine ilişkin, "Elbette bu eylemler uygunsuz. Ve tabii ki dolaylı olarak, iç işlerimizde kesinlikle bir müdahale söz konusudur" açıklamalarına yer verdi.

Biden'ın göreve başlamasından sonra Rusya ile ilk kriz: Navalny protestolarından ABD'yi sorumlu tuttular

ABD'Lİ DİPLOMATLARDAN İZAHAT İSTENDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova da dün erken saatlerde Moskova'daki ABD Büyükelçiliği'nin Amerikan vatandaşlarına Navalny destekçileri tarafından gerçekleştirilen protestosunun gerçekleştiği lokasyonlarda bulunmaması gerektiği yönünde uyarının içişlerine müdahale olduğunu ifade etti. Zakharova, ABD'li diplomatlardan izahat istediklerini de sözlerine ekledi.

Biden'ın göreve başlamasından sonra Rusya ile ilk kriz: Navalny protestolarından ABD'yi sorumlu tuttular

NAVALNY'NİN TUTUKLANMASINA PROTESTO

Gözaltında bulunan Aleksey Navalny'nin serbest bırakılmasını isteyen eylemciler, Rusya'nın Krasnoyarsk, St Petersburg, Tomsk, Vladivostok ve Omsk kentlerinde protesto düzenledi. Başkent Moskova'daki gösteride 3 binden fazla kişi yer aldı. Polis göstericilere yönelik zaman zaman sert müdahalelerde bulunurken, ülke çapındaki gösterilerde çok sayıda kişi de gözaltına alınmıştı.

Biden'ın göreve başlamasından sonra Rusya ile ilk kriz: Navalny protestolarından ABD'yi sorumlu tuttular
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