Biden'ın göreve başlamasından sonra Rusya ile ilk kriz: Navalny protestolarından ABD'yi sorumlu tuttular

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov, Rus haber ajansına verdiği röportajda Navalny destekçilerinin sokağa dökülmesine ilişkin, "Elbette bu eylemler uygunsuz. Ve tabii ki dolaylı olarak, iç işlerimizde kesinlikle bir müdahale söz konusudur" açıklamalarına yer verdi.

ABD'Lİ DİPLOMATLARDAN İZAHAT İSTENDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova da dün erken saatlerde Moskova'daki ABD Büyükelçiliği'nin Amerikan vatandaşlarına Navalny destekçileri tarafından gerçekleştirilen protestosunun gerçekleştiği lokasyonlarda bulunmaması gerektiği yönünde uyarının içişlerine müdahale olduğunu ifade etti. Zakharova, ABD'li diplomatlardan izahat istediklerini de sözlerine ekledi.

NAVALNY'NİN TUTUKLANMASINA PROTESTO

Gözaltında bulunan Aleksey Navalny'nin serbest bırakılmasını isteyen eylemciler, Rusya'nın Krasnoyarsk, St Petersburg, Tomsk, Vladivostok ve Omsk kentlerinde protesto düzenledi. Başkent Moskova'daki gösteride 3 binden fazla kişi yer aldı. Polis göstericilere yönelik zaman zaman sert müdahalelerde bulunurken, ülke çapındaki gösterilerde çok sayıda kişi de gözaltına alınmıştı.