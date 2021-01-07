Biden'dan Trump'a Kongre baskını çağrısı: Kaosu durdurmak için ortaya çıkmalı
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Biden'dan Trump'a Kongre baskını çağrısı: Kaosu durdurmak için ortaya çıkmalı

07.01.2021 00:27 | Son Güncelleme: 07.01.2021 00:52

ABD'de yaşanan Kongre baskınının ardından Seçilmiş Başkan Joe Biden konuştu. Trump'a çağrı yapan Biden, "Mevcut Başkan Trump'ı ulusal kanallara çıkıp açıklama yapmaya çağırıyorum" dedi.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Biden, başkanlığının tescil edileceği Kongre oturumunun Trump destekçileri tarafından basmasının ardından ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik "saldırılara" son verilmesi çağrısı yaptı. Biden "ABD demokrasisi görülmemiş bir saldırı altında" dedi.

"PROTESTO DEĞİL KALKIŞMA"

Mevcut Başkan Trump'ı ulusal kanallara çıkıp açıklama yapmaya çağıran Biden'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Demokrasimiz benzeri görülmemiş bir saldırı altında. Bu kaotik manzara gerçek Amerika'yı yansıtmıyor ve derhal sona ermeli. Bunu yapanlar kanunsuz aşırılıkçılar. Yapılan protesto değil bir kalkışmadır. Demokrasinin simgesi olan ülkemizin bu aşamaya gelmesi beni şoke etti. Başkan Trump sorumluluk almalı ve kaosu durdurmak için ortaya çıkmalı. Güvenliğim, güvenliğimiz ve yemin törenim için endişeli değilim."

Biden'dan Trump'a Kongre baskını çağrısı:Kaosu durdurmak için ortaya çıkmalı

TRUMP DESTEKÇİLERİ KONGRE'Yİ BASTI

Beyaz Saray önündeki Trump mitinginin ardından ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

Biden'dan Trump'a Kongre baskını çağrısı:Kaosu durdurmak için ortaya çıkmalı
Biden'dan Trump'a Kongre baskını çağrısı:Kaosu durdurmak için ortaya çıkmalı
Biden'dan Trump'a Kongre baskını çağrısı: Kaosu durdurmak için ortaya çıkmalı
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