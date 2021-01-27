Biden'dan "Putin'le ne konuştunuz?" diye soran muhabire esprili yanıt: Seni konuştuk, iyi dileklerini iletti

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya lideri Vladimir Putin telefonda görüştü. Biden, kendisine "Putin ile ne görüştünüz" sorusunu yönelten Fox muhabiri Peter Doocy'e verdiği "Seni konuştuk, iyi dileklerini iletti" yanıtıyla salondaki herkesi güldürdü.

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Putin'e Rusya tarafından zehirlendiği öne sürülen muhalif Navalny hakkındaki endişelerini ilettiği kaydedildi. Yapılan açıklamada ayrıca; Biden'ın Putin'e, Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'yı desteklediklerini söylediği ifade edildi.

"PUTIN VE BIDEN NORMALLEŞME KONUSUNDA HEMFİKİR"

Kremlin'den gelen açıklamada ise, "Putin ile Biden, ilişkilerin karşılıklı çıkarlara dayalı bir biçimde normalleştirilmesi konusunda hemfikir oldu" denildi.

BIDEN'DAN MUHABİRE ESPRİLİ YANIT

Görüşmeyle ilgili Biden'a "Putin'le ne konuştunuz?" şeklindeki soru yönelten Fox muhabiri Peter Doocy'e Joe Biden "Seni konuştuk, iyi dileklerini iletti" yanıtını verdi.