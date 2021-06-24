Biden, Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerle 1,2 trilyon dolarlık altyapı paketinde anlaşmaya varıldığını duyurdu
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Biden, Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerle 1,2 trilyon dolarlık altyapı paketinde anlaşmaya varıldığını duyurdu

Biden, Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerle 1,2 trilyon dolarlık altyapı paketinde anlaşmaya varıldığını duyurdu
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler ile Beyaz Saray'ın, 1,2 trilyon dolarlık altyapı paketi konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler ile Beyaz Saray'ın, 1,2 trilyon dolarlık altyapı paketi konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Biden, Beyaz Saray'da, bir grup Cumhuriyetçi ve Demokrat senatör ile bir araya geldikten sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

Üzerinde anlaşılan pakette, Amerikan ailelere yapılacak yardımlara yer verilmesi önerisinin reddedildiğini kaydeden Biden,"Hiçbirimizin tüm istediklerini alamayacağı konusunda mutabık kaldık. Ben de kesinlikle tüm istediklerimi alamadım ama sandığımdan daha çok şey verdiler." dedi.

Biden, gelecek 8 yıl için altyapıya 1,25 trilyon dolar harcanmasını öngören planını mart sonunda açıklamış, ancak o güne kadar Senatodaki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında herhangi bir anlaşmaya varılamamıştı.

Üzerinde anlaşılan pakette ne var?

Öte yandan Biden'ın açıklamasından kısa süre sonra Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, üzerinde anlaşılan paketin detayları paylaşıldı.

Paket kapsamında, 5 yıl içinde 973 milyar dolar, 8 yıl içinde ise 1,2 trilyon dolar harcama yapılacağına işaret edilen açıklamada, temelde ulaşım için 579 milyar dolar, diğer altyapılar için ise 266 milyar dolar ayrılacağı, geri kalan miktar ile de ilgili yasa ve kurallarda düzenlemelere gidileceği belirtildi.

Altyapı paketinde "ulaşım" kaleminde en çok bütçe 109 milyar dolar ile yollar, köprüler ve büyük projelere, 66 milyar dolar ile demir yollarına ayrılıyor. Diğer kalemler arasında, güvenlik, toplu taşıma, elektrikli araç, havalimanları ve limanlar gibi maddeler de yer alıyor.

Diğer altyapı kalemleri çerçevesinde ise en büyük pay 65 milyar dolar ile elektrik altyapısına ayırılıyor. Diğer kalemler arasında su, geniş band ve çevresel iyileştirme gibi alanlar da bulunuyor.

Söz konusu paket, Temsilciler Meclisi ve Senatonun da onayını alırsa, yasalaşması için ABD Başkanı Biden'ın imzasına sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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