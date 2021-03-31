Biden, ABD'de ilk kez bir Müslümanı yargıç adayı olarak gösterdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Biden, ABD'de ilk kez bir Müslümanı yargıç adayı olarak gösterdi

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

ABD Başkanı Joe Biden, aralarında ABD'nin ilk Müslüman yargıç adayı olan Zahid N. Quraishi'nin de bulunduğu 11 federal yargı adayını açıkladı. Biden aday listesi için "çığır açan" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, aralarında ABD'nin ilk Müslüman yargıç adayı olan Zahid N. Quraishi'nin de bulunduğu 11 federal yargı adayını açıkladı.

1 MÜSLÜMAN, 3 SİYAHİ, 1 ASYALI

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, aralarında ABD'nin ilk Müslüman yargıç adayı olan Zahid N. Quraishi'nin, 3 siyahi kadının, 1 Asyalı Amerikalı ve Pasifik Adalı'nın bulunduğu toplamda 11 kişiden oluşan ABD federal yargı adaylarını duyurdu.

"ÇIĞIR AÇAN ADAY LSİTESİ"

Başkan Biden, "Bu çığır açan aday listesi, ABD hukuk mesleğinin en iyi ve en parlak zihinlerinden geliyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Biden tarafından ABD'nin New Jersey eyaleti Sulh Yargıç adayı olarak gösterilen Quraishi ise, Seanto tarafından onaylanması halinde ABD'nin federal bölge mahkemesinde görev yapan ilk Müslüman ABD'li olacak.

Biden, ABD'de ilk kez bir Müslümanı yargıç adayı olarak gösterdi
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik İhsan Yavuz Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Merve Dizdar Şeyma Subaşı Burcu Biricik Merve Boluğur
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Caner Erkin Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Biden, ABD'de ilk kez bir Müslümanı yargıç adayı olarak gösterdi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 07:59:28. #1.16#
title