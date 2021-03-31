Biden, ABD'de ilk kez bir Müslümanı yargıç adayı olarak gösterdi

ABD Başkanı Joe Biden, aralarında ABD'nin ilk Müslüman yargıç adayı olan Zahid N. Quraishi'nin de bulunduğu 11 federal yargı adayını açıkladı. Biden aday listesi için "çığır açan" ifadelerini kullandı.