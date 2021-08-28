Biden: 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Havaalanı'nı hedef alacak yeni bir saldırı bekliyoruz

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 170 kişinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili ABD Başkanı Biden'dan çok çarpıcı bir açıklama geldi. Biden, 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Havaalanı'nı hedef alacak yeni bir saldırı beklediklerini ifade etti.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından tahliyeler sürerken Kabil Havalimanı'nın yakınında peş peşe patlamalar meydana gelmişti. İntihar saldırılarında 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 170 kişi yaşamını yitirmişti.

KABİL'DE KRİTİK SAATLER

Konuya ilişkin ABD Başkanı Joe Biden'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Başkan Biden, yaptığı açıklamada, "Bu sabah Washington'daki ulusal güvenlik ekibim ve sahadaki komutanlarımla görüştüm. Havalimanına terörist saldırısı tehdidi halen çok yüksek. Komutanlarımız, 24-36 saat içinde bir saldırı olasılığının yüksek olduğunu bana bildirdiler. Mümkün olan her önlemi almalarını ve kadınlarımızı ve erkeklerimizi korumak için tüm yetkilere, kaynaklara ve planlara sahip olmalarını sağladım" ifadelerini kullandı.

"DEAŞ-HORASAN'IN İKİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ ÖLDÜRÜLDÜ"

Biden, bugün yaptığı açıklamada, "DEAŞ-Horasan planlayıcısını hedef aldık. İki üst düzey DEAŞ-Horasanlı öldürüldü, biri de yaralandı. Sıfır sivil zayiatından söz ediyoruz. Kendimizi koruma kapasitemizi sürdüreceğiz ve ufuk ötesi imkanlarımızı koruyacağız. Amerikan vatandaşları ve Afganları tahliye sürecimiz devam ediyor. 1400 kişi var havalimanında. Bugün ülkeden çıkmaları bekleniyor. Askeri uçaklara son ana kadar sivilleri de alacağız." dedi.

BİDEN, ''UNUTMAYACAĞIZ, AFFETMEYECEĞİZ'' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden DEAŞ/Horasan üstlendiği saldırıya karşılık verileceğini açıklamıştı. Biden, saldırı sonrası, "Unutmayacağız, affetmeyeceğiz ve sizi bulup her şeyin hesabını soracağız. Geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde birçoğumuz şunu düşünmüş olabilir. DEAŞ'in gözleri açıldı. Art arda üzerimize bu saldırıyı yapmayı planlıyorlardı. Bu misyon bizim için çok tehlikeliydi. Bu misyonu bu noktaya kadar yürütmeyi başardık. Bu şekilde ilerleyeceğini biliyorduk. Bu saldırıları bekliyorduk. Tahliye sürecini devam ettireceğiz ve misyonumuzu tamamlayacağız. Kabil'deki saldırıları DEAŞ'ın Horasan kolu yaptı. Bunu affetmeyeceğiz, bu saldırıyı gerçekleştirenlerin peşine düşeceğiz ve bedelini ödeteceğiz. Komutanlarıma Horasan grubuna saldırı planı emri verdim. Amerika bundan etkilenmeyecek ve güvenimiz tam bir şekilde kurtarabildiğimiz Amerikalı ve Afgan müttefikleri oradan tahliye edeceğiz'' ifadelerini kullanmıştı.