Bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Faruk Y. Kayalıbağ Mahallesi'nde bulunan Zübeyde Hanım Parkı'nda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanan Faruk Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA