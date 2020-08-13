Bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
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Bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

13.08.2020 19:06 | Son Güncelleme: 13.08.2020 20:25

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Faruk Y. Kayalıbağ Mahallesi'nde bulunan Zübeyde Hanım Parkı'nda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanan Faruk Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Kaynak: AA

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