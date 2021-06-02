İZMİR BIÇAKLI SALDIRGAN, ENGELLİ MEMURU REHİN ALDI
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İZMİR BIÇAKLI SALDIRGAN, ENGELLİ MEMURU REHİN ALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Konak ilçesindeki Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün önüne gelen S.E., çevredekilere fotoğraf gösterip bu kişinin binada olup olmadığını sorduktan sonra engelli olan memur M.A.?yı bıçakla rehin aldı.

İZMİR'in Konak ilçesindeki Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün önüne gelen S.E., çevredekilere fotoğraf gösterip bu kişinin binada olup olmadığını sorduktan sonra engelli olan memur M.A.?yı bıçakla rehin aldı. Polisin ikna ettiği saldırgan, gözaltına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Alsancak semtin meydana geldi. Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün önüne gelen E.S., çevredekilere fotoğraf gösterip, bu kişinin binada olup olmadığını sordu. Ancak fotoğraftaki kişiyi tanıyan çıkmadı. Bir süre sonra E.S., cebindeki bıçağı çıkarıp, bina önündeki, engelli olan memur M.A.?yı rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler, çevredeki kişileri uzaklaştırıp, şüpheliden M.A.?yı bırakmasını istedi. Polis ekipleri, aradığı kişiyi bulmasına yardımcı olacağını söyleyerek E.S.'yi ikna etti. M.A.?yı serbest bırakan şüpheli, gözaltına alındı.

İZMİR BIÇAKLI SALDIRGAN, ENGELLİ MEMURU REHİN ALDI
İZMİR BIÇAKLI SALDIRGAN, ENGELLİ MEMURU REHİN ALDI
İZMİR BIÇAKLI SALDIRGAN, ENGELLİ MEMURU REHİN ALDI
İZMİR BIÇAKLI SALDIRGAN, ENGELLİ MEMURU REHİN ALDI
İZMİR BIÇAKLI SALDIRGAN, ENGELLİ MEMURU REHİN ALDI
İZMİR BIÇAKLI SALDIRGAN, ENGELLİ MEMURU REHİN ALDI
İZMİR BIÇAKLI SALDIRGAN, ENGELLİ MEMURU REHİN ALDI
İZMİR BIÇAKLI SALDIRGAN, ENGELLİ MEMURU REHİN ALDI
İZMİR BIÇAKLI SALDIRGAN, ENGELLİ MEMURU REHİN ALDI
İZMİR BIÇAKLI SALDIRGAN, ENGELLİ MEMURU REHİN ALDI
İZMİR BIÇAKLI SALDIRGAN, ENGELLİ MEMURU REHİN ALDI
İZMİR BIÇAKLI SALDIRGAN, ENGELLİ MEMURU REHİN ALDI
İZMİR BIÇAKLI SALDIRGAN, ENGELLİ MEMURU REHİN ALDI
İZMİR BIÇAKLI SALDIRGAN, ENGELLİ MEMURU REHİN ALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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