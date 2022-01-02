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Bıçaklı kavgada 2 yaralı

Bıçaklı kavgada 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan kavgada 2 kişi bıçaklanarak hastanelik oldu.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan kavgada 2 kişi bıçaklanarak hastanelik oldu. Şüpheli şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 15.40 sıralarında İstiklal-Kurtpınar Mahallesi 68. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli E.E.Ö. elindeki bıçakla İsa T.'yi kolundan, yanındaki Olgun S.'yi ise bacağından ve boşluğundan yaraladı. İsa T. polis aracıyla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumu daha ciddi olan Olgun S. ise olay yerine çağrılan ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalesi yapılan yaralı Olgun S., ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheli E.E.Ö. ise Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Bıçaklı kavgada 2 yaralı

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