Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Gaziantep'te meydana gelen bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Şoför Ali Caddesi'de faaliyet gösteren bir kıraathanenin önünde Murat Bodur ile Cuma A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın sona ermesinin ardından kıraathanenin önünden uzaklaşan Cuma A. yaklaşık 1 saat sonra tekrar olay yerine gelerek Murat Bodur'u bıçakladı.

Ağır yaralanan ve yakınları tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan Bodur, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarük hayatını kaybetti.

Bodur'un cesedi, Gaziantep Adili Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri. cinayet zanlısı Cuma A'yı gözaltına aldı.