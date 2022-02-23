Bıçaklanarak öldürülen İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı toprağa verildi
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Kütahya'nın Simav ilçesinde, şüpheli M.C.K. tarafından bıçaklanarak öldürülen İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez, Karamanca köyünde toprağa verildi.
HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, şüpheli M.C.K. tarafından bıçaklanarak öldürülen İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez, Karamanca köyünde toprağa verildi.
Mehmet Sönmez'in cenazesi, Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazın ardından ilçeye bağlı Karamanca köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına, Şaphane Kaymakamı Burhanettin Yavaşi, İYİ Parti Uşak İl Başkanı Şener Toköz, İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Nihat Kula, Kütahya İYİ Parti Teşkilat Başkanı Mehmet Çakır, İYİ Partili ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın da cenazeye çelenk gönderdi. - KÜTAHYA