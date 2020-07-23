Bıçaklanan kişi ağır yaralandı
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Bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Aydın'nın Kuşadası ilçesinde bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

23.07.2020 07:50 | Son Güncelleme: 23.07.2020 07:55

Aydın'nın Kuşadası ilçesinde bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı Lozan Meydanı'nda Mustafa Cesur T. (32) ile Olcay Savandıra (31) arasında omuz atmadan dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Savandıra kalbinden bıçaklandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, önce Kuşadası Devlet Hastanesine ardından da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Savandıra'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

Bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Kaynak: AA

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