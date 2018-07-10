Bıçakla Yaralandı, "Bağışla" Uzlaştı

ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te trafikte tartıştıkları Enver Şahin'i darbederek bıçakla yaralayan kardeşler, yardım kuruluşuna bağışta bulunmayı kabul edince yargılanmaktan kurtuldu.

Enver Şahin, 2016 yılında trafikte çıkan tartışmada kendisini darbederek bıçakla yaralayan M.İ. ve kardeşi K.İ'den şikayetçi oldu. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmaya ilişkin dosya, uzlaştırma bürosuna gönderildi.

Büro tarafından görevlendirilen uzlaştırmacının görüştüğü Enver Şahin, zanlıların bir yardım kuruluşuna bağışta bulunması halinde uzlaşabileceğini söyledi.

Talebi kabul eden 2 kardeş, bir yardım kuruluşuna 4 bin 500 lira bağışta bulunarak Şahin ile uzlaştı.

Enver Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay günü arife olması sebebiyle ailesiyle mezarlığı ziyarete gittiklerini, dönüş yolunda da trafikte K.İ. ve kardeşiyle tartıştıklarını söyledi.

Tartıştığı 2 kişinin daha sonra araçla önünü kestiklerini dile getiren Şahin, "Ailemin yanında beni darbettiler ve sırtımdan bıçaklandım. Sonra kaçıp gittiler. Biz de karakola giderek ifade verdik, ardından hastaneden darp raporu aldık ve şikayetçi oldum. Olay adliyeye yansıdı." diye konuştu.

"İnşallah hatasını da anlar"

Şahin, bir süre önce kendisini arayan uzlaştırmacının, şikayetini geri çekmesini teklif ettiğini belirterek, "Biz de kendimizce bir ceza vermeyi uygun gördük. Bir hayır kurumuna yardımda bulunmalarını istedik. Bağışta bulunduğu güncel evrakı getirdi, biz de şikayetimizden vazgeçtik." dedi.

Uzlaştırma yönteminden memnun kaldığını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Olayın ilk günleri onların ceza almasını istiyordum. Sonradan kendimce onun yerinde ben de olabilirdim dedim ve ikinci bir şans verilmesi gerektiğini düşündüm. İnsanlarımıza inanıyoruz, tamamen çukura itmiyoruz. Bir hata yaptı, inşallah hatasını da anlar. Devletin bu uygulaması çok güzel. Aynı hatayı sinir anında ben de yapabilirdim. Bu nedenle ikinci bir şansın sunulması çok güzel. Aynı zamanda hayır kısmı var ve nice dualar alıyorsunuz."