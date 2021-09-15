- Bıçak ustaları bileği bükülemeyen sporcular yetiştiriyor

DENİZLİ - Denizli'de 800 yıllık bıçakçılık sanatı ile öne çıkan Yatağan Mahallesi son zamanlarda spor alanında almış olduğu başarılarla da adından söz ettirmeye başladı.

Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesi 800 yıldır ürettiği bıçaklarla marka olarak biliniyor. Son zamanlarda ise mahallenin adı turnuvalarda elde ettiği başarılar ile söz ettiriyor. Mahallede birçok sporcu okul sporlarında başarılı olurken Ahmet Can Merttürk Ege bölgesi şampiyonu, Rabiya Çalhan'da Türkiye Şampiyonu olarak milli formayı giymeyi hak etti. Denizli'nin Serinhisar İlçesi Yatağan Mahallesi'nde yaşayan ve bıçakçılık mesleği ile uğraşan aynı zamanda Bilek Güreşinde sayısız başarılar elde eden Hakan Çalhan, gençlere örnek oluyor. Öğrenciler spor yapmaya zamanlarını daha faydalı bir şekilde değerlendirmeye başladılar. Kısıtlı imkanlar ile 3 yıl önce başladıkları çalışmalar meyvelerini vermeye başladı.

Tek hedeflerinin gençlere spor yaptırmak onları tehlikeli alışkanlıklardan korumak olduğunu belirten antrenör Hakan Çalhan, "Çocuklar buraya gelip çalışıyorlar. Çok çeşitli başarılar elde ettiler. Aslında çok daha güzel bir ortamda çalışmak isterdik ancak şuanda bu mümkün değil. Belediye Başkanımız buranın tadilatı ile ilgili söz verdi. İnşallah önümüzdeki günlerde çok daha iyi şartlarda yaşarız" diye konuştu.