Beyzanur Mete Bu Kez Bir Dramla Ekranlarda!

Sancaktepe Belediye'sinin "7 bölge 1 Film" projesi kapsamında gerçekleştirmiş olduğu, Sancaktepeli Gençler tarafından profesyonel bir ekiple çekilen 15 Temmuz Darbe Gecesi yaşanılanları anlatan "Sonsuz" isimli filmin başrolünü Erdal Özcan ile paylaşan Beyzanur Mete, filmde eşi gözlerinin önünde vurulan Şeyda karakterini üstleniyor.

Bir okulda müzik öğretmeni olarak görev yapan Eşi Halid ve bir erkek çocuğuyla yaşayan Şeyda, gördüğü bir rüyanın etkisindedir. 15 Temmuz Darbe Girişiminin akşamı duyduklarından ve gördüklerinden sonra sokağa çıkan çift, hayatlarının dönüm noktasını ve büyük acıyı o gece yaşarlar. Halid eşi Şeyda'nın gözlerinin önünde vurulur.

"ROLÜN ETKİSİ ELBETTE ÇOK BÜYÜK!"

Bu kez bir dramla, tesettürlü bir kadın olarak izleyenlerin karşısına çıkacak olan güzel oyuncu Beyzanur Mete; "Rolün etkisi benim için elbette çok büyük. Dramı yoğun olan 15 Temmuz kahramanlığını anlatan bir proje… Hem, hepimizin yaşamış olduğu gerçek bir olay olmasının etkisi var. Hem de Bu tip bir rolü üstlenmenin ve acıyla biten bir hikâyenin kahramanı olmak etkileyici. Hayatı rutininde devam eden ve eşiyle ve çocuğuyla mutlu bir yaşantısı olan bir kadının bir anda hayatı allak bullak oluyor. Güzel bir proje oldu"diyor.

Çok yakında televizyonda, okullarda ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gösterilmesi beklenen; 7 farklı şehirde, 7 farklı senaryo ve yönetmenle, 15 dakikalık kısa filmlerin bir film haline geldiği projenin başrollerinde;Perihan Savaş, Yavuz Bingöl, Emre Kızılırmak, Beyzanur Mete, Ercan Özdal, Osman Soykut, Mehmet Çevik, Celal Al Nebioglu, Harun Özüag, Zeki Eker… gibi önemli isimler rol alıyorlar.