Beyza Şekerci hangi program ile ekranlarda olacak? Beyza Şekerci'nin yeni programı konusu nedir? Beyza Şekerci'nin yeni programı ne zaman başlayacak?
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Beyza Şekerci hangi program ile ekranlarda olacak? Beyza Şekerci'nin yeni programı konusu nedir? Beyza Şekerci'nin yeni programı ne zaman başlayacak?

2015 yılında Engin Hepileri ile hayatını birleştiren Beyza Şekerci uzun bir aradan sonra ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Beyza Şekerci hangi program ile ekranlarda olacak?

Beyza Şekerci hangi program ile ekranlarda olacak? Beyza Şekerci'nin yeni programı konusu nedir? Beyza Şekerci'nin yeni programı ne zaman başlayacak?
07.09.2020 08:30 | Son Güncelleme: 07.09.2020 08:34

Fox TV'de yeni bir program başlıyor. Programı kimin sunacağı mera ediliyor. FOX İç Yapımlar ekibinin üstleneği programın adıne? Program ne zaman başlayacak?

Beyza Şekerci hangi program ile ekranlarda olacak? Beyza Şekerci'nin yeni programı konusu nedir? Beyza Şekerci'nin yeni programı ne zaman başlayacak?

PROGRAMIN SUNUCUSU KİM?

Engin Hepiler ile mutlu bir evlilik süren Beyza Şekerci "Kamera Arkası" adlı programın sunuculuğunu yapacak?

"KAMERA ARKASI" PROGRAMI FORMATI NEDİR?

"Kamera Arkası" programında ayrıca dizi setlerinde oyuncularla renkli söyleşiler yapılacak ve dizilerin kamera arkası görüntülerine yer verilecek. Film galalarını da ziyaret eden programda, vizyon filmlerine dair ilgi çekici bilgiler paylaşılacak.

Beyza Şekerci hangi program ile ekranlarda olacak? Beyza Şekerci'nin yeni programı konusu nedir? Beyza Şekerci'nin yeni programı ne zaman başlayacak?

"KAMERA ARKASI" NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Beyza Şekerci'nin sunumuyla 6 Eylül Pazar saat 11.15'te ilk bölümüyle FOX'ta.

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