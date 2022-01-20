Beytüşşebap ve Karlıova'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

BEYTÜŞŞEBAP, ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ve Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkisini sürdüren ve 1 metreye ulaşan karın yağışıyla araçlar ve tek katlı evler kara gömüldü.

İlçeye bağlı Ilıcak köyü yakınlarında karda mahsur kalan 3 araçta bulunan 7 kişi de belediyeye ait iş makinelerinin yolu ulaşıma açmasıyla kurtarıldı.

Bu arada ilçe merkezinde bir grup genç, bir araçta çalınan Kürtçe şarkı eşliğinde kar yağışı sırasında halay çekti. Bu coşkulu anları bazı gençler cep telefonu kameralarıyla çekti.

Bingöl Karlıova

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de bir hafta boyunca etkili olan yoğun yağış sonucu kar kalınlığı 1 metreyi buldu.

Bazı mahalle ve köy yollarının ulaşıma kapandığı ilçede, kar ve tipi dolayısıyla vatandaşlar evlerine çekildi, kimi esnaf da iş yerini açmadı.

Belediye ve İlçe Özel İdaresi ekiplerinin, ulaşıma kapanan mahalle ve köy yollarını açma çalışması sürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Karlıova-Muş kara yolu da ulaşıma kapandı.

Hasta kızakla ana yola taşındı

Yolu ulaşıma kapanan Karlıova'nın Kümbet köyünde oturan Duriye İnce'nin yüksek tansiyon ve karın ağrısı şikayetiyle rahatsızlanması üzerine yakınları yetkililerden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yolun kapalı olması nedeniyle 3 kilometrelik yolu yürüyerek köye ulaştı.

İlk müdahalesi evde yapılan İnce, kızakla sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından ana yola kadar taşındı.

Daha sonra İnce, Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.