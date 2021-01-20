Beytüşşebap'ta kar güzelliği
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Beytüşşebap'ta kar güzelliği

20.01.2021 10:16 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:23
Beytüşşebap'ta kar güzelliği

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışıyla güzel görüntüler oluştu.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışıyla güzel görüntüler oluştu.

Beytüşşebap'ta 3 gündür etkili olan kar yağışı, ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 3 metreye yaklaştı. Belediye ekipleri, yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, ilçeyi beyaza bürüyen kar, güzel görüntüler oluşturdu. 


Beytüşşebap'ta kar güzelliği
Beytüşşebap'ta kar güzelliği
Beytüşşebap'ta kar güzelliği
Beytüşşebap'ta kar güzelliği
Beytüşşebap'ta kar güzelliği
Beytüşşebap'ta kar güzelliği
Beytüşşebap'ta kar güzelliği
Beytüşşebap'ta kar güzelliği
Beytüşşebap'ta kar güzelliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emin BAL

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