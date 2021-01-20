Beytüşşebap'ta kar güzelliği

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışıyla güzel görüntüler oluştu.

Beytüşşebap'ta 3 gündür etkili olan kar yağışı, ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 3 metreye yaklaştı. Belediye ekipleri, yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, ilçeyi beyaza bürüyen kar, güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emin BAL