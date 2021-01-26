Beytüşşebap'ta biriken kar, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

ŞIRNAK Beytüşşebap'ta, yoğun yağışın ardından ilçe merkezinde kar kalınlığı, yaklaşık 2 metreyi buldu. Çarşı merkezinde biriken kar yığınları, belediyeye ait kamyonlarla ilçe dışına taşınmaya başlandı.

Beytüşşebap ilçesinde 1 haftadır yağan karın ardından soğuk hava etkili olmaya başladı. Belediye ekipleri, kalınlığı 2 metreye yaklaşan kar yığınlarını temizlemek için çalışma başlattı. Çarşı merkezinde, iş yerlerinin önünü kapatan ve trafiği aksatan kar yığınları, traktörlerle kamyonlara yükleniyor. Ardından ilçe dışına çıkarılan kar yığınları, belirlenen bölgelere boşaltılıyor. Trafik ekipleri, çalışma yapılan bölgelerde önlem alırken, belediye ekipleri ayrıca don ve buzlanmaya karşı da tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emin BAL