Beytüşşebap'ı kaplayan beyaz örtü, havadan görüntülendi
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Beytüşşebap'ı kaplayan beyaz örtü, havadan görüntülendi

23.01.2021 09:02 | Son Güncelleme: 23.01.2021 09:06
Beytüşşebap'ı kaplayan beyaz örtü, havadan görüntülendi

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi, 5 gündür etkisini sürdüren kar yağışının ardından bembeyaz oldu.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi, 5 gündür etkisini sürdüren kar yağışının ardından bembeyaz oldu. Havadan görüntülenen, Kato ve Kumtik dağı eteklerindeki ilçe merkezinde güzel görüntüler oluştu.

Beytüşşebap ilçesinde 5 günden beri etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kanlığı, 2 metreye ulaşırken, ilçe merkezinde araçlar, kardan görünmez hale geldi. Belediye ekipleri, yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, ilçe merkezindeki manzara, dronla havadan görüntülendi. Beyaza bürünen Kato ve Kumtik dağı eteklerindeki ilçe merkezinde güzel görüntüler oluştu.


Beytüşşebap'ı kaplayan beyaz örtü, havadan görüntülendi
Beytüşşebap'ı kaplayan beyaz örtü, havadan görüntülendi
Beytüşşebap'ı kaplayan beyaz örtü, havadan görüntülendi
Beytüşşebap'ı kaplayan beyaz örtü, havadan görüntülendi
Beytüşşebap'ı kaplayan beyaz örtü, havadan görüntülendi
Beytüşşebap'ı kaplayan beyaz örtü, havadan görüntülendi
Beytüşşebap'ı kaplayan beyaz örtü, havadan görüntülendi
Beytüşşebap'ı kaplayan beyaz örtü, havadan görüntülendi
Beytüşşebap'ı kaplayan beyaz örtü, havadan görüntülendi
Beytüşşebap'ı kaplayan beyaz örtü, havadan görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emin BAL

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