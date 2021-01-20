Beyşehir Gölü'nün kıyıları dondurucu soğuklardan kısmen buz tuttu
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Beyşehir Gölü'nün kıyıları dondurucu soğuklardan kısmen buz tuttu

20.01.2021 17:41 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:45
Beyşehir Gölü'nün kıyıları dondurucu soğuklardan kısmen buz tuttu

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü'nün bazı kıyı kesimleri dondurucu soğuk nedeniyle kısmen buzla kaplandı.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü'nün bazı kıyı kesimleri dondurucu soğuk nedeniyle kısmen buzla kaplandı.

Gece hava sıcaklığı değerlerinin eksi 8-10 derece arasında seyrettiği Beyşehir'de, Jandarma Burnu ile Aşk Adası arasındaki kıyı kesimler, İçerişehir Mahallesi'ndeki balıkçı limanı çevresi kısmen buzlandı.

Buz tabakasının üzerinde yürüyen ve hareketsiz bekleyen martılar dikkat çekerken, motorlu tekneleri buzların arasında kalan balıkçılar ise ava çıkamadı. Soğuk hava nedeniyle göl yüzeyinde de ağ seren az sayıda balıkçı teknesi görüldü.

"Beyşehir Gölü fotoğrafçıların da göz bebeği"

Bu anı görüntülemek için Beyşehir Gölü'ne gelen fotoğraf sanatçısı Seyit Konyalı, AA muhabirine, birkaç gün önce yurt çapında olduğu gibi ilçede de etkisini gösteren kar yağışı ile dondurucu havanın etkili olmaya başladığını söyledi.

Gölde sadece birkaç balıkçının bulunduğunu hatırlatan Konyalı, "Beyşehir Gölü şu anda Türkiye'nin gündeminde olan göllerden bir tanesi, fotoğrafçıların da göz bebeği. Tamamen donduğu zaman harika kareler veren bir göl. Biz açıkçası fotoğrafçılar olarak Beyşehir Gölü'nün tamamen donacağı günleri özlemle bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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