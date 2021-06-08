Beyşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Beyşehir Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanımız Adil Bayındır başkanlığında yapıldı.

Beyşehir Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanımız Adil Bayındır başkanlığında yapıldı.

Kültür ve Yaşam Merkezi Toplantı Salonu'nda yapılan meclis toplantısı, salgın önlemleri eşliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden Belediye Başkanı Adil Bayındır ve meclis üyeleri ilçenin gündeminde yer alan maddeleri görüştü. ÇUMRALILAR KIZABİLİR, BANA YETER Kİ BEYŞEHİR'İM DARILMASIN! Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır son günlerde kuraklıktan etkilenen Beyşehir Gölü ve Çarşamba kanalının kapaklarının kapatılmasına sosyal medya hesaplarından tepki gösteren Çumralılara şu ifadeleri kullandı, "Çumralılar kızabilir, Bana yeter ki Beyşehir'im darılmasın" şeklinde konuştu; Başkan Bayındır konuşmasında, "Sayın Valimizle yaptığımız görüşmelerde 1122, 40 kotunun altına inme tehlikesi olduğunu beyan ettik. Son günlerde yaşanan kuraklık nedeniyle Beyşehir gölünün korunması adına gösterilen hassasiyetten dolayı yetkililerimize sizlerin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Gönül istiyor ki, Beyşehir gölünün kotu 1124, 30 olsun ülkemin tarımına katkı yapacak ova sulanmasına ve bölge sulanmasına izin verelim. Ancak, şu son günlerde yaptığımız incelemeler neticesinde gölün çevresindeki doğal su kaynaklarının zayıfladığını çeşmelerden akan suların şimdi parmak kalınlığında aktığını görüyoruz. Dolayısıyla gölümüzün su seviyesinde de önemli derecede azalmalar görülerek yetkililerimizce kapaklar kapatılmıştır. Gelelim Dünya Çevre günü etkinliğiyle ilgili konuşmalarıma, Çumralılar beğenmemiş, çok kızmışlar. Çumralılar kızabilir, Bana yeter ki Beyşehir'im darılmasın. Her zamanda söyleyeceğim; yine söylüyorum. Allahuteala'nın bize verdiği bu şehir büyük bir tablodur. O tablonun çerçevesini yapmak ise boynumuzun borcudur. " Dedi. BEYŞEHİR'DE ASFALTSIZ YOL VE BORÇ BIRAKMAMA İDDİASINDA OLACAĞIZ Başkan Bayındır meclis toplantısında ilçenin yollarını ve Belediyenin borç konularını ele alarak açıklamalarda bulundu. Başkan "Bu ay sonu Esentepe, Beytepe, Hacıakif mahalleleri ve Yeni mahalleyi de önümüze katarak sıcak asfalt çalışmalarına başlayacağız. Hastane ve Özdilek caddesinde doğalgaz bağlantıları bitti. Çalışmalarımıza Evsat Mahallesini ve Çarşıyı merkezini kattık. Bu sene Ziraat bankası çevresi ve Evsat mahallesinin tümü asfalt olacak. Kendi plentimiz ve araçlarımız ile inşallah o hazzı hep beraber yaşayacağız. Allah izin verirse 2023'ün sonu TOKİ, Bahçeliveler, Müftü mahallerinin de doğalgaz çalışmalarının bitmesinin ardından da bu mahallelerimiz ile birlikte tüm Beyşehir'de Eşrefoğlu biliyorsunuz parke sitemine döneceğiz orada asfalt değil tarihi yapıya ve dokuya uygun olsun diye aşağı çevre yolunu asfalta bağlayacağız. Onun haricinde görevimiz süresi dolduğunda Beyşehir'de asfaltsız yol ve borç bırakmama iddiasında bulunacağız hep beraber. Arkamızda araç gereçleri sıralamış olarak halkın önüne çıkacağız. "

Kaynak: Habermetre