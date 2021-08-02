Beyrut Limanı'nda bir yıl önce meydana gelen patlamanın metal kalıntılarından anıt inşa edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beyrut Limanı'nda bir yıl önce meydana gelen patlamanın metal kalıntılarından anıt inşa edildi

Beyrut Limanı'nda bir yıl önce meydana gelen patlamanın metal kalıntılarından anıt inşa edildi
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlamanın arkasında bıraktığı metal kalıntılardan inşa edilen anıt törenle açıldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlamanın arkasında bıraktığı metal kalıntılardan inşa edilen anıt törenle açıldı.

Geçen yıl 2 bin 750 tonluk amonyum nitrat maddesinin infilak etmesi sonucu yaşanan felaketin birinci yılı münasebetiyle Beyrut Limanı'ndaki metal yığınlarından anıt yapıldı.

Bazı yabancı diplomatların yanı sıra bürokratik ve askeri isimler ile patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarının katıldığı törenle açılışı yapılan anıta, "Kalıntılardan Güçlü Adam" ismi verildi.

Projenin mimarı Nedim Kerem ve patlamada ölenlerin yakınlarını temsil eden Nezih el-Azm anıtın önüne çelenk bıraktı.

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın kendisinde bıraktığı derin etkilerle bu anıtı inşa etme düşüncesinin oluştuğunu dile getiren Kerem, "Bu anıt, Lübnan halkının yaşama ve gerçekleri ortaya çıkarma yönündeki güçlü iradesini gösteriyor." dedi.

Ölenlerin yakınlarını temsil eden Azm da "kalbi kırık" biri şeklinde kendisini tanıtarak, "Unutmamızı istiyorlar ancak nasıl unutacağız ki? Yaşananlar onlar için yabancı bir ülkede olmuş gibi geliyor, devlet kendi vatandaşlarını görmezden geliyor. 4 Ağustos'ta yaşanan bir cinayetti. Bugün ise yargıya sesleniyoruz: Uyan. Adalet ve gerçekler seni çağırıyor ki suçlular cezalarını bulsunlar." ifadelerini kullandı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı, 300 bin kişinin yerinden olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ece Erken Tuğba Özay Düm Tek Tek
Spor Muslera Eda Erdem Mete Gazoz Fatih Terim Rıza Kayaalp
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beyrut Limanı'nda bir yıl önce meydana gelen patlamanın metal kalıntılarından anıt inşa edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 22:32:37. #1.14#

title