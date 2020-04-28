Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
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Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi, başta Beypazarı olmak üzere Nallıhan ve Güdül ilçelerine hizmet veriyor.

Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
28.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:01

Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi, başta Beypazarı olmak üzere Nallıhan ve Güdül ilçelerine hizmet veriyor.

Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının son dönem yaptığı atamalarla kuruma 3 sosyal hizmet uzmanı katıldığını belirtti.

Kovid-19 salgını nedeniyle özellikle hizmet bölgelerinde yaşayan, evde engelli bakım hizmetleri, sosyal ekonomik destek hizmetleri ile korunmaya muhtaç çocuk hizmetlerinden faydalanan vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet verme noktasında üst düzey çalışma yürüttüklerini ifade eden Sağlam, şunları kaydetti:

"Sağlıklı bir değerlendirme ve en doğru hizmet modelini belirleyerek gerektiğinde tüm tedbirlerimizi alarak başvurulara müdahil oluyoruz. Bizlerden hizmet alsın almasın tüm vatandaşlarımızın bizlere bakışı öyle olumlu ki herhangi bir talebi olmasa bile, bizlere moral ve destek vermek için arayan onlarca insanımız var. Buradan hepsine ve herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyor ve kapımızın her daim tüm vatandaşlarımıza acık olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Sağlam, şehit yakınları ve gaziler ile 65 yaş üstü tüm yaşlıları geçen hafta başından itibaren belirli aralıklarla aradıklarını belirterek, "Beypazarı Rehberlik ve Araştırma Merkezindeki uzman arkadaşlarımızın da yardımıyla telefonla arıyor, hem ihtiyaçlarını sorarak Vefa Destek Grubumuza yardımcı oluyor hem de psikososyal destek veriyoruz. En kısa zamanda salgın hastalık sebebiyle yaşadığımız bu zor günleri geride bırakmayı, hepimizin özlediği ve beklediği bahara kavuşmayı temenni ediyoruz. Biz sizler için dışarıdayız Beypazarı, Nallıhan ve Güdül, lütfen siz evde kalın." diye konuştu.

Kaynak: AA

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