Beypazarı'ndan kutsal topraklara 74 hacı adayı uğurlanacak

Beypazarı ilçesinden hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara 74 kişinin gideceği bildirildi.

İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, hacı adayları 28 Temmuz'da uğurlanacak.

Organizasyon görevlilerinden İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beypazarı'na bir hafta önce atandığını belirtti.

Karakoyun kendisinin, Diyanet İşleri Başkanlığınca Suudi Arabistan'da hac süresince konaklama, ulaşım ve diğer hizmetlerin yerine getirilmesi konusunda organizatör görevlisi olarak görevlendirildiğini ifade etti.

Kaynak: AA