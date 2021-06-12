Beypazarı'nda yapılması planlanan yamaç paraşütü sezon açılışı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi
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Beypazarı'nda yapılması planlanan yamaç paraşütü sezon açılışı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi

Beypazarı'nda yapılması planlanan yamaç paraşütü sezon açılışı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Başkentin Beypazarı ilçesi Üreğil köyüne, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yamaç paraşütü sezon açılışı ve uçuşlar, hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

Başkentin Beypazarı ilçesi Üreğil köyüne, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yamaç paraşütü sezon açılışı ve uçuşlar, hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

Beypazarı Üreğil Mahallesi 1450-1500 rakımlarındaki Ovacık yaylasına, geçen yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yamaç paraşütü sahasında, bugün yapılması planlanan sezon açılışı ileri bir tarihe tehir edildi.

Üreğil Mahallesi Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Vural Yiğit, hava muhalefeti nedeniyle sezon açılışının ve uçuşların bir başka güne ertelendiğini söyledi.

Dernek başkanı Yiğit, Sezon açılışının yapılacağı tarih ve günü önümüzdeki günlerde belirleyerek, yamaç paraşütü pilotlarına ve kamuoyuna duyuracaklarını kaydetti.

Beypazarı'nda yapılması planlanan yamaç paraşütü sezon açılışı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi
Beypazarı'nda yapılması planlanan yamaç paraşütü sezon açılışı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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Beypazarı'nda yapılması planlanan yamaç paraşütü sezon açılışı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi - Haberler
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