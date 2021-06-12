Beypazarı'nda yapılması planlanan yamaç paraşütü sezon açılışı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi

Başkentin Beypazarı ilçesi Üreğil köyüne, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yamaç paraşütü sezon açılışı ve uçuşlar, hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

Başkentin Beypazarı ilçesi Üreğil köyüne, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yamaç paraşütü sezon açılışı ve uçuşlar, hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

Beypazarı Üreğil Mahallesi 1450-1500 rakımlarındaki Ovacık yaylasına, geçen yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yamaç paraşütü sahasında, bugün yapılması planlanan sezon açılışı ileri bir tarihe tehir edildi.

Üreğil Mahallesi Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Vural Yiğit, hava muhalefeti nedeniyle sezon açılışının ve uçuşların bir başka güne ertelendiğini söyledi.

Dernek başkanı Yiğit, Sezon açılışının yapılacağı tarih ve günü önümüzdeki günlerde belirleyerek, yamaç paraşütü pilotlarına ve kamuoyuna duyuracaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak