Beypazarı'nda soba zehirlenmesi: 1 ölü

02.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:40

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 1 kişi sobadan sızan gaz zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Beypazarı Hamzalar Mahallesi'nde gece sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen üç kişiden 11 yaşındaki Mustafa Kutay Güner kurtarılamadı. 11 yaşındaki Mustafa'nın annesi Suzan Güner ve Dedesi Himmet Yaman, ilk müdahalenin ardından helikopter ambulansla Ankara'ya sevkedilirken, yoğun bakımda tedavileri sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA