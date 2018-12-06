Beypazarı'nda Şehit Ailelerine Yemek

Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, şehit yakınlarıyla yemekte bir araya geldi.

Taşmektep'te verilen yemeğe, Kaymakam Aksoy'un yanı sıra Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Emniyet Müdürü Selçuk Yıldız, Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Şeref Kutu, Kaymakamlık SYD Vakfı Müdürü Alaettin Biçen, şehit aileleri ve yakınları katıldı.

Aksoy, yemeğin bir tanışma yemeği olduğunu ve şehit aileleri başta olmak üzere, gazilere de ziyaretlerde bulunacağını kaydetti.

Şehit babası Yusuf Bilgin, tanışma yemeği düzenleyen Aksoy'a teşekkür ederek, "Evlatlarımızın acılarını bizimle paylaşan kaymakamımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca kendilerine ilçemize hoş geldiniz diyerek, görevinde başarılar diledik." dedi.