Beypazarı'nda motosikletli polis timi göreve başladı

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Motosikletli Polis Timi Amirliği açıldığını bildirdi.

Kentte göreve başlayan 3 motor ve 6 polis memurundan oluşan ekipler, başta asayiş ve narkotik olayları olmak üzere meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasında etkin görev yapacak.

İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci, yaptığı açıklamada, motorize kiplere görevlerinde başarılar diledi.