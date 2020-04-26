Beypazarı'nda maske ve kolonya dağıtımı tamamlandı Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlara ücretsiz maske ve kolonya dağıtımının tamamlandığı bildirildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlara ücretsiz maske ve kolonya dağıtımının tamamlandığı bildirildi.

Kolonya ve maske paketleri ile Beypazarı Belediyesi imsakiyeleri, Beypazarı Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından evlere gidilerek dağıtıldı.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'de salgının başlamasından bu yana ilçede belediye olarak tüm imkanları kullandıklarını belirtti.

Vatandaşlardan sadece tedbir almalarını ve evlerinde kalarak sosyal izolasyonu uygulamalarını istediklerini vurgulayan Kaplan, " Biz zaten belediye olarak Vefa Sosyal Destek Gruplarımızla 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ilk günden karşılamaya başladık. Vatandaşımızın bizi araması yeterli, yeter ki evde kalsınlar ve temastan uzak dursunlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA