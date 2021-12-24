ANKARA (İHA) - Beypazarı'nda kuş avlamak için yapılan düzenek imha edildi

ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde DKMP ekipleri tarafından sulak alana yerleştirilmiş kuş avı düzeneği yakalandı.

DKMP Merkez koruma ekiplerince Beypazarı'nda su kuşu avı amacıyla yapılan düzenek ekipler tarafından fark edildikten sonra kıyıya kadar bot yardımı ile taşınarak imha edildi.