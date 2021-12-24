Beypazarı'nda kuş avlamak için yapılan düzenek imha edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beypazarı'nda kuş avlamak için yapılan düzenek imha edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beypazarı'nda kuş avlamak için yapılan düzenek imha edildi Ankara'nın Beypazarı ilçesinde DKMP ekipleri tarafından sulak alana yerleştirilmiş kuş avı düzeneği yakalandı.

ANKARA (İHA) - Beypazarı'nda kuş avlamak için yapılan düzenek imha edildi

ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde DKMP ekipleri tarafından sulak alana yerleştirilmiş kuş avı düzeneği yakalandı.

DKMP Merkez koruma ekiplerince Beypazarı'nda su kuşu avı amacıyla yapılan düzenek ekipler tarafından fark edildikten sonra kıyıya kadar bot yardımı ile taşınarak imha edildi.

Beypazarı'nda kuş avlamak için yapılan düzenek imha edildi

Beypazarı'nda kuş avlamak için yapılan düzenek imha edildi

Beypazarı'nda kuş avlamak için yapılan düzenek imha edildi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yolun çökmesi sonucu 1 kişi göçük altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yolun çökmesi sonucu 1 kişi göçük altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

 Kamyonet tıra çarptı! Feci kazada anne ve kızı öldü, 5 kişi de yaralandı

Kamyonet tıra çarptı! Feci kazada anne ve kızı öldü, 5 kişi de yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Doğukan Can Yüksel - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title