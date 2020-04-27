Beypazarı'nda iftarlıklar evlere dağıtılıyor
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Beypazarı'nda iftarlıklar evlere dağıtılıyor

Beypazarı Belediyesi, ramazan ayının başlaması ile birlikte ilçedeki ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek hizmeti sunmaya başladı.

Beypazarı'nda iftarlıklar evlere dağıtılıyor
27.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:08

Beypazarı Belediyesi, ramazan ayının başlaması ile birlikte ilçedeki ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek hizmeti sunmaya başladı.

Belediye ekiplerinin iftarlık dağıtımına Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da katıldı.

Kaplan, yaptığı açıklamada sıcak yemekleri sefer tasları içinde pidelerle birlikte ulaştırdıklarını belirterek, "Bu sayede hemşehrilerimizle hasbıhal ederek bizden bir istekleri, bir ihtiyaçları olup olmadığını soruyoruz. Onları dinlemek ve dertlerine ortak olmak, onları ziyadesiyle mutlu ediyor."

Kaynak: AA

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