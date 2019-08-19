Beypazarı'nda goji berry yetiştirildi

Beypazarı'nda goji berry yetiştirildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesine alternatif gelir getirici ürün yetiştirmek isteyen çiftçi, goji berry yetiştirdi.

19.08.2019 15:46
Beypazarı'nda goji berry yetiştirildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesine alternatif gelir getirici ürün yetiştirmek isteyen çiftçi, goji berry yetiştirdi.
Ürün üzerinde çalışan ve bilgi edinen İsa Kaya, ilçeye diktiği goji berry fidanlarından ilk ürünleri almaya başladı.
Kaya, yaptığı açıklamada, meyvenin sağlık açısından birçok faydasının bulunduğunu belirterek, meyvenin gelir getirici bir tür olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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