Beypazarı ilçesi beyaza büründü
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Beypazarı ilçesi beyaza büründü

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda kar yağışı güzel manzara oluşturdu.

01.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:05
Beypazarı ilçesi beyaza büründü

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi 'nda kar yağışı güzel manzara oluşturdu.

Kar yağışının ilçeye ayrı bir güzellik kaktığını belirten muhtarı , "Akşam başlayan kar yağışıyla Beypazarı adeta beyaz gelinlik gidi. Tarihi mekanlarda güzel görüntüler ortaya çıktı." dedi.

Özkan, çok sayıda insanın yağan karın tadını çıkarmak üzere Karaşar Kirazyanı yaylasına Kızak kaymaya gittiğini belirtti.

Kaynak: AA

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: Beypazarı ilçesi beyaza büründü
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