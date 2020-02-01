Beypazarı ilçesi beyaza büründü
Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda kar yağışı güzel manzara oluşturdu.
Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda kar yağışı güzel manzara oluşturdu.
Kar yağışının ilçeye ayrı bir güzellik kaktığını belirten Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Hasan Özkan, "Akşam başlayan kar yağışıyla Beypazarı adeta beyaz gelinlik gidi. Tarihi mekanlarda güzel görüntüler ortaya çıktı." dedi.
Özkan, çok sayıda insanın yağan karın tadını çıkarmak üzere Karaşar Kirazyanı yaylasına Kızak kaymaya gittiğini belirtti.