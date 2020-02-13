Beypazarı Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ali Mutlu'dan ziyaret
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Beypazarı Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ali Mutlu'dan ziyaret

Beypazarı Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ali Mutlu, Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

13.02.2020 18:56 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:56
Beypazarı Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ali Mutlu'dan ziyaret

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı , Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.


Mutlu, beraberinde Ankara Kuaförler ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nezahat Gökçeoğlu ile Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifçilik Genel Müdürü 'ı ziyaret etti.


Mutlu, çalışmaları hakkında Erkan'a bilgi verdi.


Erkan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA
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