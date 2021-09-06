Beypazarı Belediyesi yeni hizmet binasının yapımı tamamlandı

Beypazarı Belediyesi yeni hizmet binasının yapımı tamamlandı.

Beypazarı Belediyesi yeni hizmet binasının yapımı tamamlandı.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, beraberinde belediye başkan yardımcıları ve diğer ilgililerle 11 bin metrekarelik alana kurulan yeni hizmet binasında incelemede bulundu.

Kaplan yaptığı açıklamada, belediyenin tüm birimlerinin kısa süre içinde yeni binaya taşınmasını sağlayacaklarını söyledi.

Yeni binanın herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir alanda bulunduğunu dile getiren Kaplan hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.

"Şehitler Köşesi"nin yer aldığı binada kütüphane de bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak