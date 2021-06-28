Beypazarı Belediyesi yeni binasına taşınmak için gün sayıyor
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Beypazarı Belediyesi yeni binasına taşınmak için gün sayıyor

Beypazarı Belediyesi yeni binasına taşınmak için gün sayıyor
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı'nda, eski itfaiye meydanında yapılan yeni belediye başkanlığı binasının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

Beypazarı'nda, eski itfaiye meydanında yapılan yeni belediye başkanlığı binasının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AA muhabirine, eski itfaiye meydanına yaptırdıkları belediye binasının tamamlanma aşamasında olduğunu belirterek, temmuz ayının ilk belediye meclisi toplantısını burada yapacaklarını söyledi.

Binanın gereç çevresi gerek iç tefrişat ve donanımıyla ilgili çalışmaların hızla yürütüldüğünü belirten Kaplan, "Başkentin tarihi ve turistik ilçesi, ilçeye uzun yıllar hizmet verecek Beypazarı konakları modelinde bir yapıya kavuştu." dedi.

Kaplan, tüm belediye birimlerini bünyesinde toplayacak binanın alt iki katının kütüphane olacağını, diğer katlarda ise belediyenin çeşitli birimlerinin yer alacağını ifade ederek, binanın toplam kullanım alanının 11 bin metrekareyi bulduğu kaydetti.

Beypazarı Belediyesi yeni binasına taşınmak için gün sayıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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