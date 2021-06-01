Beypazarı Belediyesi dolmuş ve otobüs duraklarında dezenfekte çalışması başlattı
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Beypazarı Belediyesi dolmuş ve otobüs duraklarında dezenfekte çalışması başlattı

Beypazarı Belediyesi dolmuş ve otobüs duraklarında dezenfekte çalışması başlattı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, kademeli normalleşme süreci kapsamında dolmuş ve otobüs duraklarında temizlik çalışması başlatıldığını bildirdi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, kademeli normalleşme süreci kapsamında dolmuş ve otobüs duraklarında temizlik çalışması başlatıldığını bildirdi.

Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle mücadele çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin birçok alanında bulunan ve vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan dolmuş duraklarında temizlik ve dezenfekte faaliyetlerine başladıklarını belirten Kaplan, "İlçemizdeki ulaşım güzergahlarında bulunan ahşap, metal ve cam gibi birbirinden farklı özelliklere sahip otobüs ve dolmuş durakları önce su, ardından deterjanla yıkanıp, dezenfekte ediliyor." dedi.

Duraklarda görsel kirlilik oluşturan yazıların da silindiğini vurgulayan Kaplan, "Duraklarda vatandaşın temas ettiği yerler, camlar ve bekleme alanı en ince ayrıntısına kadar yıkanıyor. Koronavirüsle mücadelemiz her alanda devam ediyor. Rehavete kapılmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Verdiğimiz mücadelenin başarıya ulaşması için vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Beypazarı Belediyesi dolmuş ve otobüs duraklarında dezenfekte çalışması başlattı
Beypazarı Belediyesi dolmuş ve otobüs duraklarında dezenfekte çalışması başlattı
Beypazarı Belediyesi dolmuş ve otobüs duraklarında dezenfekte çalışması başlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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