Beyond a Steel Sky, konsollar için çıkış yapıyor

Revolution Software Ltd tarafından geliştirilen yapay zeka odaklı 3D macera oyunu Beyond a Steel Sky, konsollar için çıkış yapmaya hazırlanıyor.

Yayıncı Microids ve geliştirici Revolution Software, yapay zekâ odaklı eksantrik bir gelecekte geçen, çığır açıcı bir 3D macera oyunu Beyond a Steel Sky, konsollar için çıkış yapıyor.

Beyond a Steel Sky, ilk olarak Haziran 2020'de Apple Arcade için, ardından Temmuz 2020'de Steam üzerinden PC, Mac ve Linux için piyasaya sürüldü.

Beyond a Steel Sky, 30 Kasım'da PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve Switch için çıkış yapacağını duyurdu. Oyunun, PlayStation 5 ve Xbox Series sürümleri yeni onay aldı.

Oyunun, Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

BEYOND A STEEL SKY FRAGMANI

Broken Sword serisinin yaratıcısı Charles Cecil ve ""Watchmen"" çizgi romanının efsanevi sanatçısı Dave Gibbons'dan kült oyun ""Beneath a Steel Sky""ın uzun zamandır beklenen devam oyunu ""Beyond a Steel Sky"" geliyor.

Sen Robert Foster'sın. Bir çocuk, gaddar bir saldırıda kaçırıldı. Onu evine geri götüreceğine yemin ettin. İzler seni Union City'ye getirdi. Yıkıcı savaşların ve politik başarısızlığın ardından mahvolmuş bir dünyada ayakta kalan son mega şehirlerden biri.

Union City bir ütopya. Halk; sürekli yardımcı olan android'ler, tasarım harikası evler, meydanlar ve barlarla, özverili bir yapay zekânın kontrolünde harika bir yaşam sürüyor. Neden sevmeyesin ki? Fakat şehrin altında karanlık bir sır yatıyor...

""Beyond a Steel Sky"", merak uyandıran bulmacaların yüksek tempolu bir hikâyeyi ilerlettiği, oyuncunun eylemlerine karşılık veren dinamik bir oyun dünyasında geçen dramatik, güldürücü, heyecan verici bir cyberpunk oyunudur.