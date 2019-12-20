Beyonce, derin bacak dekolteli elbisesiyle yürek hoplattı
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Beyonce, derin bacak dekolteli elbisesiyle yürek hoplattı

Rapçi Daddy'nin 50. yaş kutlamasına katılan 38 yaşındaki ünlü şarkıcı Beyonce, derin bacak dekolteli elbisesiyle dikkat çekti. Doğum günü gecesinde tercih ettiği kombini Instagram hesabından da paylaşan Beyonce'un fotoğraflarına 4 milyonun üzerinde beğeni geldi.

20.12.2019 00:09 | Son Güncelleme: 20.12.2019 00:19

38 yaşındaki ünlü şarkıcı , rapçi Daddy'nin doğum günü partisinde tercih ettiği derin yırtmaçlı kıyafetiyle ilgi odağı oldu.

ABD'li şarkıcı Beyonce, geçtiğimiz haftasonu eşi Jay-Z ile birlikte, rap şarkıcısı Daddy'nin 50. yaş kutlamasına katıldı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Ünlü şarkıcı, kalça üstünden başlayan cesur dekoltesini, üzeri taşlarla bezeli bir yaprak detayıyla tamamladı.

38 yaşındaki yıldız, Kujta&Meri markalı siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle büyük beğeni topladı. Kadife elbisesini, uzun siyah eldivenlerle birleştiren Beyonce, zümrüt yeşili takılarıyla adeta göz kamaştırdı.

4 MİLYONUN ÜZERİNDE BEĞENİ ALDI

Doğum günü gecesinde tercih ettiği kombinini hesabından takipçileriyle paylaşan Beyonce'un fotoğraflarına, 4 milyonun üzerinde beğeni geldi.


Haber Videosu

: Beyonce, derin bacak dekolteli elbisesiyle yürek hoplattı
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