Beyoğlu'ndaki iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'ndaki 6 katlı bir iş merkezinin 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Asmalı Mescit Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'ndeki bir iş merkezinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Bu arada, iş merkezinin 6. katında Emre Kınay Oyunculuk Akademisi'nin bulunduğu öğrenildi.