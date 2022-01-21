Beyoğlu'nda yük asansörü düştü 5 kişi yaralandı

Olay, saat 14.45 sıralarında Hasköy Keçeci Piri Mahallesi Okmeydanı Caddesi'nde meydana geldi. Bir kozmetik firması çalışanı 5 kişi, panelvana yükledikleri içi sıvı sabun ve şampuan dolu varilleri, bir binanın bodrumundaki depoya aktarmak istedi. Varillerin yük asansörüne yüklenmesinin ardından 2 işçi aşağı inerken, 3 işçi de yük asansörüne bindi. Hareket etmesinden saniyeler sonra asansörün zinciri koptu. Yaklaşık 1.5 metre yükseklikten düşen asansörün üzerindeki 3 işçi dengesini kaybederek savrulurken, devrilen variller aşağıda bekleyen 2 işçinin üzerine düştü.