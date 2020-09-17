Beyoğlu'nda sokakta jeneratör yandı; Tüp bebek merkezindekiler kendilerini dışarıya attı
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Beyoğlu'nda sokakta jeneratör yandı; Tüp bebek merkezindekiler kendilerini dışarıya attı

Özgür EREN Beyoğlu'nda sokakta bulunan jeneratör alev alev yandı.

Beyoğlu'nda sokakta jeneratör yandı; Tüp bebek merkezindekiler kendilerini dışarıya attı
17.09.2020 16:27 | Son Güncelleme: 17.09.2020 16:35

Özgür EREN Beyoğlu'nda sokakta bulunan jeneratör alev alev yandı. Jeneratörden çıkan yoğun duman nedeniyle iş merkezinin tüp bebek merkezinde çalışanlar paniğe kapılıp, kendilerini dışarıya attı. 

Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan sokakta bulunan jeneratör saat 15.15 sıralarında alev alev yandı. Dumanların çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede alevler tüm jeneratörü sardı ve çevreyi yoğun duman kapladı. İş merkezinde çalışanlar kendilerini dışarıya attı. Yine aynı iş merkezinin giriş katından bulunan Tüp bebek merkezinde çalışanlar ve hastalar da kendilerini dışarıya attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

İş merkezinde çalışan Gamze Ergin, "Biz de ilk başta fark etmedik. Han büyük bir han. Herkes yukarıdan aşağıya inmeye başladı. Onlar inince biz de indik. Jeneratörden çıkmış. İtfaiye söndürmüş bekliyoruz. Ben duman görmedim kokuyu duydum. Koku yoğundu. İnsanlar hanı boşaltınca biz de indik." diye konuştu.

 


Kaynak: DHA

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